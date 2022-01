Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Conurenței: Furnizorii de energie si gaze ar putea fi supraimpozitati, iar banii sa mearga la consumatorii vulnerabili Consiliul Concurentei analizeaza daca preturile mari la energie si gaze din aceasta perioada sunt corecte si daca este necesara supraimpozitarea furnizorilor pentru ca banii…

- Consiliul Concurentei analizeaza daca preturile mari la energie si gaze din aceasta perioada sunt corecte si daca este necesara supraimpozitarea furnizorilor pentru ca banii sa fie folositi la compensarea facturii consumatorilor vulnerabili, a declarat, vineri, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele…

- E.ON Energie România spune ca a emis facturile pentru energie electrica și gaze naturale cu valorile compensate și la prețurile plafonate, acestea fiind calculate începând cu primele zile ale lunii noiembrie 2021 pentru consumatorii casnici, iar începând cu luna decembrie…

- Consiliul Concurentei analizeaza daca preturile mari la energie si gaze din aceasta perioada sunt corecte si daca este necesara supraimpozitarea furnizorilor pentru ca banii sa fie folositi la compensarea facturii consumatorilor vulnerabili, a declarat, vineri, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele…

- Facturile la energie electrica si gaze incep a produce tulburari de proportii. Conform celor anticipate chiar de la aparitia proiectului de lege privind masurile de diminuare a prețurilor la gaze și energie electrica, proiect care presupunea aplicarea mai multor masuri simultane: plafonare, subvenționare,…

- Publicitatea la medicamente fara reteta si suplimente alimentare a avut o durata medie de 45 de ore pe zi la toate posturile de televiziune in 2020, in crestere cu 35- fata de 2018. Piata vitaminelor si a suplimentelor alimentare a ajuns la aproape 2 miliarde de lei in Romania in 2020, din datele Euromonitor.…

- Scumpirea politelor RCA este o problema pe care ne-am creat-o singuri si care ar fi putut fi evitata, daca legislatia ar fi fost modificata la timpul potrivit, a afirmat, marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul conferintei PRIA Competition, citat de Agerpres. „Sa ai…

- Scumpirea politelor RCA este o problema pe care ne-am creat-o singuri si care ar fi putut fi evitata, daca legislatia ar fi fost modificata la timpul potrivit, este de parere Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. “Sa ai instrumente bune este necesar, dar trebuie sa ai si vointa sa…