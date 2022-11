Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu a declarat miercuri, la Parlament, despre controlul efectuat la mai multe bancil, ca institutia vrea sa vada daca nu cumva, pe acest climat unde era normal sa aiba loc o crestere a dobanzilor, nu exista si intelegeri intre unii actori de pe piata,…

- Consiliul Concurentei deruleaza controale la principalele banci din tara cu privire la ROBOR, a precizat, miercuri, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, aratand insa ca institutia este interesata daca exista intelegeri intre unii actori de pe piata care sa faca aceasta crestere a indicelui mai…

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a confirmat miercuri, 2 noiembrie, ca instituția deruleaza controale la principalele banci din tara cu privire la ROBOR , informeaza Agerpres . Potrivit acestuia, Consiliul este interesat daca exista intelegeri intre unii actori de pe piata care…

- „Am publicat niste grafice legate de prețuri. Daca plateai rata la credit pana in 900 de lei, acum ai rata dubla, ba chiar uneori cu 120% mai mare. De asemenea romanii platesc facturi de 4 ori mai mari, pnetur mancare dau cu pana la de 3,5 mai mult, de 3,8 ori mai mult pentru medicamente și de 2,5 ori…

- Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au afirmat, pentru Agerpres, surse apropiate situatiei. In luna august, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara ca bancile…

- Consiliul Concurenței efectueaza mai multe anchete la zece banci importante din Romania. Aceștia analizeaza creșterea ROBOR-ului care a fost substanțial in ultimele luni. Cu toate acestea, vicepreședinta BCR, Dana Dima nu le recomanda romanilor sa treaca la IRCC.

- „Pentru fiecare dintre ele am spus, de la finele lunii septembrie, ca trebuie sa avem cifre concrete legate de proiectia bugetului pe anul 2023 si sa identificam foarte clar si transparent pentru toata lumea care e bugetul din care putem sa facem mariri de pensii si salarii. Sunt un sustinator, inclusiv…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Premier Energy cumpara pachetul majoritar de actiuni emise de Hargaz Harghita Gaz si, astfel, preia controlul asupra companiei”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea…