Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de sprijin pentru consumatorii de energie ar trebui tintite doar catre cei vulnerabili, nu sa revenim la acel sistem stupid cand toata lumea era sprijinita si ne prefaceam ca energia e ieftina, a afirmat, marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. "E clar ca facem…

- Venitul suplimentar realizat de producatorii de energie electrica rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de vanzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh se impoziteaza cu 80%, potrivit unui Ordin pregatit de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, publicat ieri, 17 ianuarie, pe…

- „Prețurile la gaze ne așteptam sa scada din aprilie, in momentul in care vor scadea prețurile la gaze vor scadea intr-o anumita masura și prețurile la electricitate.Furnizorii s-au adaptat greu la noua lege și au avut intarzieri in aplicarea ei și pentru asta au fost amendați de autoritațile relevante,…

- Consiliul Conurenței: Furnizorii de energie si gaze ar putea fi supraimpozitati, iar banii sa mearga la consumatorii vulnerabili Consiliul Concurentei analizeaza daca preturile mari la energie si gaze din aceasta perioada sunt corecte si daca este necesara supraimpozitarea furnizorilor pentru ca banii…

- Scumpirea politelor RCA este o problema pe care ne-am creat-o singuri ca stat si care ar fi putut fi evitata, daca legislatia ar fi fost modificata la timpul potrivit, a afirmat, marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul conferintei PRIA Competition. "Daca probleme,…

- “Consiliul Concurentei atrage atentia asociatiilor profesionale ca fiecare companie trebuie sa isi stabileasca independent politica comerciala, iar anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat poate intra sub incidenta prevederilor Legii Concurentei”, arata autoritatea de concurenta. Daca in…

- Cu toate ca Parlamentul a adoptat legea care plafoneaza preturile la curent si gaze, deocamdata nu sunt norme de aplicare pentru toate aceste masuri, iar furnizorii nu stiu cum sa calculeze reducerile. Astfel, romanii risca sa primeasca facturi uriașe la gaze in aceasta iarna, chiar și de 5 ori mai…

- ​Prețurile RCA au crescut enorm dupa declanșarea procedurii de faliment la City Insurance, chiar și pentru unii șoferi fara accidente în ultimii ani. Scumpirile au fost facute de toți asiguratorii RCA, inclusiv de cei care anul trecut practicau prețuri prohibitive. Ce spune Consiliul Concurenței…