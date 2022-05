Stiri pe aceeasi tema

- Decizia vine ca raspuns la razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, pentru Agerpres.„Respectam cadrul sanctiunilor impuse Rusiei si facem toate eforturile…

- ”Dupa parearea mea, va trebui, in curand, sa intrerupem din motive etice livrarile de gaze (naturale) rusesti”, declara el cotidianului italian. Roberto Cingolani efectueaza in prezent, impreuna cu ministrul italian de Externe Luigi Di Maio, un turneu de doua zile in Angola si Republica Democratica…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ in jos estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata raportul „World Economic Outlook”, publicat marti de institutia financiara internationala. Conform noilor prognoze ale…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților din Parlament, Marcel Ciolacu, condamna razboiul Rusiei dus in Ucraina. Liderul social-democrat susține ca Vladimir Putin, președintele Rusiei, este un criminal de razboi. Ciolacu este sigur, pe de alta parte, ca Romania nu o sa fie atacata de Rusia.…

- In urma sancțiunilor aspre aplicate Rusiei de catre statele din Europa, Florin Cițu a vorbit despre cum ar putea fi afectate resursele de gaze ale Romaniei in viitorul apropiat. Potrivit președintelui Senatului, ministrul Energiei se afla in aceste momente in afara țarii pentru a gasi soluții in acest…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca este "momentul sa mergem mult mai departe cu sanctiunile impotriva intereselor rusesti" si solicita coalitiei "sa initieze imediat, din partea Romaniei, intreg pachetul de sanctiuni disponibile". Intre masurile solicitate de Drula se numara inchiderea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a delarat dupa intalnirea ministrilor Apararii din statele membre, ca oficialii au decis stabilirea de grupuri de lupta in Europa de Sud-Est. In acest context, aliatii au salutat oferta Frantei de a conduce un astfel de grup in Romania, a spus secretarul…