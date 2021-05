Stiri pe aceeasi tema

- Functionarii publici din Ministerul Transporturilor sunt foarte curajosi ca aloca din bani publici subventii pentru transportul feroviar de persoane, pe propria raspundere, fara sa existe un sistem electronic prin care sa fie verificat ce se intampla cu acesti bani, a declarat, miercuri, Bogdan Chiritoiu,…

- Ministerul Transporturilor a publicat proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al CFR Marfa, companie de stat care se afla într-un mare impas. Proiectul prevede scaderea cu aproape 30% a numarului de salariați, dar și scaderea cu o pondere apropiata a cheltuielilor…

- Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfa a crescut in 2019 cu 47% fața de 2015 și cu 163% fața de 2010, la 66,4 miliarde de lei. Cu toate acestea, pentru 2020, analiștii KeysFin estimeaza un declin de aproximativ 2%, pana in apropierea nivelului de 65 de miliarde de lei, in baza schimbarii…

- Amenzile aplicate anul trecut de Consiliul Concurenței Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în studioul Radio România Actualitați. Foto: Arhiva Valoarea amenzilor aplicate anul trecut de Consiliul Concurenței se ridica la 810 de milioane de lei. Cele mai multe…

- Metroul din Bucuresti este un monopol lipsit de orice control, platit de întreaga populatie a tarii, iar Consiliul Concurentei a solicitat Metrorex o analiza a costurilor si separarea activitatii de transport public de celelalte activitati comerciale, a afirmat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului…

- Investigatia derulata de Comisia Europeana referitoare la planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia va mai dura cateva luni, insa statul roman va ajuta compania sa achizitioneze certificatele de emisii pana la finele lunii aprilie fara penalitati, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Bogdan…

- Autoritatile romane se asteapta ca oficialii de la Bruxelles sa aprobe pana la finalul lunii aprilie planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, astfel incat compania sa plateasca fara penalitati certificatele de emisii aferente anului trecut, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ministrul…

- Veniturile grupului Telekom România (fostele Romtelecom și Cosmote) au fost de 951 milioane de euro în 2020, în scadere cu 3% fața de anul anterior, însa EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) a crescut cu 8,5% pâna la 153 milioane…