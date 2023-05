Stiri pe aceeasi tema

- „Daca se va invoca securitatea nationala, suntem foarte deferenti pe securitate nationala. Evident, orice interdictie afecteaza piata. Opinia noastra a fost totdeauna ca in lucruri gen sanatate publica, Concurenta e pe planul doi. La fel, securitate nationala. Concurenta e utila, e buna, da preturi…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat sambata, 20 mai, ca regreta ca nu s-a reusit salvarea Blue Air, compania romaneasca low cost aflata in insolvența, care și-a anulat toate zborurile inca din septembrie 2022.„Mi-e greu sa cred ca Blue Air poate sa redevina fiabila. O…

- Disparitia Blue Air este unul dintre motivele pentru care s-au scumpit biletele de avion, iar personal imi pare rau ca nu s-a reusit salvarea acestei companii, a declarat, sambata, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la o conferinta organizata la Sinaia, potrivit Agerpres."Teoretic,…

- Romania va primi trenuri noi in 2023. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Caracal, ca in acest an compania CFR Calatori va primi primele garnituri de trenuri noi. Asta dupa o perioada de aproximativ 20 de ani in care nu s-au facut deloc achizitii de…

- Ciolacu, atac la Chirițoiu. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca a fost printre cei care au sustinut plafonarea pretului la politele RCA, dupa ce ASF a elaborat un proiect care prevede plafonarea tarifelor la nivelul lunii martie 2022 pe un interval de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, și…

- „Da, am fost unul dintre cei care au cerut plafonarea”, a afirmat Marcel Ciolacu, chestionat miercuri la Europa FM daca e de acord cu plafonarea preturi RCA la nivel lunii martie 2022, pe perioada dde 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Intrebat ce opinie are despre faptul ca Bogdan Chiritoiu spune…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a criticat dur pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, miercuri, la Europa FM.Intrebat cum comenteaza observațiile Consiliului Concurenței pe plafonarea tarifelor RCA dupa falimentul Euroins, Ciolacu a reacționat nervos: Fii la curent cu cele…

- ”Spus asa, taiate, e asa... prea direct. Vor fi recalculate acele pensii care depasesc cuantumul veniturilor incasate in timpul activitatii. Absolut toate. Cu precizarea clara ca nu se va atinge nimeni de partea de contributivitate”, a declarat Budai, miercuri seara, la un post TV, relateaza News.ro.Astfel…