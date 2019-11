Bogdan Chiritoiu a fost ales la conducerea Agentiei Europene de Reglementare in Energie

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost ales, vineri, membru in Consiliul de Administratie al Agentiei Europene de Reglementare in Energie (ACER), a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres."Salut…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost ales, vineri, membru in Consiliul de Administratie al Agentiei Europene de Reglementare in Energie ACER , a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.Salut alegerea domnului Bogdan…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost ales, vineri, membru in Consiliul de Administratie al Agentiei Europene de Reglementare in Energie (ACER), a anuntat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook. "Salut alegerea domnului…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a fost numit membru în Consiliul de Administratie al Agentiei pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), a anunțat Virgil Popescu, ministrul Economiei pe contul sau de Facebook.Pe funcții de conducere,…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Consiliul de Supraveghere de la Transelectrica l-a demis azi pe presedintele directoratului, Marius Carasol, in urma scandalului aparut dupa ce presa a dezvaluit ca si-a falsificat CV-ul. Mai multe publicatii au relatat miercuri ca Marius Carasol si-ar fi falsificat CV-ul, sustinand ca a absolvit…

- Peste 300 de persoane angajate la departamentele comercial, achizitii si economic din cadrul TAROM vor fi concediate, in perioada urmatoare, iar la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va fi redus numarul posturilor de conducere. "La TAROM, Consiliul de Administratie…

- Un nou incendiu pe insula spaniola Gran Canaria a determinat autoritatile sa evacueze un sit turistic si un hotel de lux, la doar cateva zile dupa ce focul a devastat aceeasi zona, relateaza AFP. Consiliul insulei a anuntat sambata pe Twitter ca evacueaza Cruz de Tejeda, un sit muntos popular…