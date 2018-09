Bogdan Chirieac: Am asistat la o manipulare. Aceasta nu este opera unor civili

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, discuta, joi, la sediul central al partidului, cu premierul Viorica Dancila si mai multi membri ai Cabinetului, printre care si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Potrivit unor surse, la discutii se mai afla ministrul Justitiei, Tudorel Toader si…

- Atacurile premierului Viorica Dancila si ministrului Carmen Dan la adresa judecatorilor de la Inalta Curte care l-au condamnat pe Liviu Dragnea saptamana trecuta, nu au fost comentate in niciun fel de ministrul Justiției, Tudorel Toader.

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a adresat, vineri, Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de aparare a independentei sistemului judiciar si a magistratilor de la Instanta suprema, dupa afirmatiile premierului Viorica Dancila, ale ministrului de Interne, Carmen Dan, ale ministrului…

