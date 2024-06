BOGDAN BUDEȘ: „Orice piesă de teatru valoroasă conține un adevăr mai înalt decât simplele acțiuni” Prietenii mi-au spus ca imi trebuie curaj ca sa fac un interviu cu Bogdan Budeș. Ca e incomod, uimitor de sincer și neiertator daca te prinde ca greșești. N-am ținut cont și i-am facut invitația lui Bogdan, pentru acest interviu. Ce-i drept, nu a fost prima data cand am vorbit despre Teatru și despre viața. Insa, odata cu acest dar pentru dumneavoastra, le ofer interviul și prietenilor mei, cu mențiunea ca Bogdan Budeș e incomod daca ești autosuficient – n-a fost cazul. „Uimitor de sincer” – asta imi și doream! „Neiertator daca te prinde ca greșești” – eu am descoperit generozitatea lui de a impartași… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a intamplat totulMuncitorul, Satnam Singh, in varsta de 30 de ani, a suferit un accident grav luni, in timp ce taia fan, un utilaj smulgandu-i un braț și provocandu-i alte fracturi severe. In loc sa primeasca ingrijiri medicale urgente, angajatorii sai l-au abandonat in apropierea domiciliului…

- Infrangerea din finala Survivor Romania All Stars 2024 nu i-a picat deloc bine lui Iancu Sterp, iar acum Razboinicul a inceput sa distruga show-ul de la PRO TV. Intr-un clip video postat recent pe Instagram, Iancu Sterp a lansat un nou atac la Zanni, caștigatorul show-ului Survivor Romania All Stars…

- Noile tehnici arata ca oamenii confecționau deja arme de vanatoare complexe din lemn in urma cu 300.000 de ani, rasturnand stereotipul epocii de piatra. De asemenea, armele din perioada respectiva puteau provoca daune masive, iar oamenii erau organizați pentru a vana animale foarte mari, informeaza…

- Tot mai mulți germani ii cer cancelarului Olaf Scholz sa plafoneze prețul kebapului, care a crescut mult in ultimii 2 ani din cauza inflației. Apar și propuneri de a-i subvenționa pe comercianți pentru a putea menține scazut prețului unuia dintre felurile de mancare favorite in Germania, relateaza The…

- Elias Charalambous (43 de ani) s-a declarat impresionat de Vlad Chiricheș (34), experimentatul fundaș central de la FCSB care a ales sa se opereze dupa accidentarea la cot suferita in timpul meciului cu Rapid de pe 20 aprilie. Luni, Chiricheș va fi in lot cu Universitatea Craiova. Pe 20 aprilie, Vlad…

- Salut! Numele meu e Pick. Sunt prieten bun cu toți cațeii din adapost și am fost ales sa va transmit in numele tuturor rugamintea noastra: daca va doriți un cațel, dați-ne și noua o șansa - adoptați un caine din adapost!

- Cu Florentina Ion m-am intalnit la inceputul lunii martie, la sediul editurii Didactica Publishing House de pe Splaiul Independenței, intr-o zi in care simțeam ca vantul are sa ma dea jos din picioare. Aveam ulterior sa-mi recapat forțele cand am intrat in biroul companiei (mai mic de la pandemie…

- Alerta la Braila! O drona militara s-a prabusit, puțin dupa miezul nopții, pe un camp la doar 12 km distanta de municipiul Braila, caderea acesteia fiind insotita de o bubuitura puternica. Locuitorii din zona au sunat speriați la serviciul de urgența. Oamenii au ieșit speriați din case cand au auzit…