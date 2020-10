Stiri pe aceeasi tema

- In a opta ediție din sezonul 8 „Chefi la cuțite” l-am putut cunoaște pe Ionuț Georgel Belei, un bucatar in varsta de 25 de ani, dornic sa demonstreze cat de priceput este in bucatarie.

- Domenico Bellantoni, fiul fostei concurente Amalia Sicilianca, și-a luat inima in dinți și a decis sa arate la emisiunea „Chefi la cuțite” faptul ca pasiunea pentru bucatarie e moștenire de familie!

- Mihai Teodorescu are 29 de ani, este de meserie bucatar și a venit in a cincea ediție din sezonul 8 „Chefi la cuțite” de la Antena 1 ca sa demonstreze ca are tot ceea ce ii trebuie pentru a merge mai departe, in urmatoarea etapa!

- In prima ediție din seoznul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1 am putut s-o cunoaștem pe Roxana Vasile, o concurenta care a dezvaluit ca a gatit inclusiv pentru prințul Harry și soția sa, Meghan Markle! Dincolo de acest detaliu, aceasta are o poveste de viața incredibila!

- Dupa luni de așteptare, cel de-al noualea sezon al popularei emisiuni Chefi la cuțite incepe in aceasta seara. Chef Bontea, Chef Scarlatescu si Chef Dumitrescu, alaturi de Gina Pistol revin cu promisiuni mari."Urmeaza cel mai frumos sezon Chefi la cutite, din toate timpurile! Nu va spun, asa, mare lucru:…

- Noua formula a toamnei la Antena 1 aduce, incepand de luni, 7 septembrie, trei porții saptamanale de arta in farfurie ce poarta semnatura Chefi la cuțite, urmate de o seara de drama intensa in Sacrificiul și muzica de neoprit in cadrul celui de-al noualea sezon X Factor!

- Chef Sorin Bontea de la emisiunea „Chefi la cuțite” este unul dintre cei mai cunoscuți și indragiți bucatari din Romania, dar puțini sunt cei care știu prin ce chinuri a trecut acesta pentru a ajunge sa aiba astazi o cariera de succes! In trecut, acesta a gatit pentru Madonna, Nicolas Cage sau Jean-Claude…