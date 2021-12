Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Cojocaru va fi instalat prefect al Iașului in zilele urmatoare, dupa ce Executivul va da o hotarare de guvern in acest sens. Biroul Permanent Județean al PSD Iași l-a nominalizat cu puțin timp in urma sa preia funcția deținuta acum de Marian Grigoraș. Președintele PSD Iași, Maricel Popa, s-a…

- 15:17 // In funcția de secretar general al Ministerului Muncii și Protecției Sociale a fost numit Tudor Mancaș. 15:15 // Serghei Diaconu a fost numit in funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne. Anterior, el a deținut funcția de sercretar de stat al MAI. 15:13 // Guvernul a aprobat…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, marti, sustinerea lui Nicolae Andrei Solomon, pentru a candida la functia de vicepresedinte al institutiei pentru anul 2022. Solomon a mai fost vicepresedinte in 2019. Sectia pentru procurori a avut, pe ordina de zi a sedintei de marti, desemnarea candidatului…

- Nicolae Ciuca desemnat pentru funcția de premier de catre președintele Iohannis: Cel mai probabil, votul de investitura va avea loc joi Nicolae Ciuca desemnat pentru funcția de premier de catre președintele Iohannis: Cel mai probabil, votul de investitura va avea loc joi Intr-o declarație de presa,…

- Consultantul politic Anton Pisaroglu a declarat, pentru publicația Euronews, ca „Nicolae Ciuca nu are experiența necesara pentru funcția de prim-ministru”. Nicolae Ciuca a fost propus din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de premier. In urma consultarilor de la Palatul Cotroceni,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, l-a desemnat pe Dacian Cioloș, liderul USR, pentru funcția de prim-ministru al Romaniei. Consultarile au avut loc astazi, la Cotroceni, iar la final Klaus Iohannis a facut un anunț surpriza: inlocuitorul lui Florin Cițu pentru funcția de premier va fi, mai mult…

- „Au avut loc consultari dupa ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzura. În toate discutiile am reiterat imporanta unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent de cine guverneaza. Este foarte imporant…

- Fostul prefect Mircea Bacala devine primul secretar general din istoria Prefecturii Timiș. Funcția a fost inființata inca de la inceputul acestui an, iar decizia de numire a liberalului a fost semnata zilele acestea de premierul Florin Cițu și publicata și in Monitorul Oficial.