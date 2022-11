Stiri pe aceeasi tema

- „Romania poate fi o destinație atragatoare pentru marii investitori, mai ales in aceasta perioada de puternice convulsii economice internaționale: Nokian, producatorul finlandez de anvelope, a anunțat astazi ca va investi 650 milioane euro intr-o noua fabrica, la Oradea. Potrivit proiectului, aici se…

- Iarna aceasta ar putea fi una mai aspra pentru Europa, potrivit Agenției Europene de Prognoza Meteo lunile noiembrie și decembrie aruncand o perspectiva sumbra asupra intregului continent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Unul dintre cel mai mari lanțuri de hipermarketuri din Romania, LIDL, prezent in județul Suceava cu 10 magazine, din care trei in municipiul reședința de județ (patru cu cel de la intrarea in Obcini, care aparține de Șcheia), este primul care ia decizia de a reduce programul de funcționare, ...

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis o veste liniștitoare pentru cei care dețin centrale individuale pe gaze.Intr-un interviu la Digi24, Popescu a spus ca a fost eliminat plafonul de consum pentru compensarea facturilor la gaze naturale in cazul celor care folosesc centrale de apartament.…

- Planificarea financiara se numara printre activitatile cel mai des amanate de romani, acest comportament tinand in primul rand de nivelul de educatie financiara al populatiei, capitol la care Romania ocupa ultimul loc in UE.

- Romania este una dintre țarile din Europa cu cele mai mari facturi la energie electrica, din cauza ca guvernul nu se grabește in luarea unei decizii in ceea ce privește plafonarea prețurilor. Chiar daca acesta nu ia inca o decizie, prețurile de pe piața libera continua sa creasca.

- Președintele social – democrat, Marcel Ciolacu, susține ca va fi adoptata o noua decizie privind plafonarea prețurilor la energia electrica, pana la sfarșitul acestei luni. In plus, considera ca ar trebui adoptate și masuri pe termen mediu, dorin sa fie adoptat un act normativ valabil pana in 2025.…

- Se scurteaza programul de lucru la magazine din trei state europene. Cateva societați comerciale au decis sa iși reduca programul de funcționare pentru a face economie la energie. Decizia a fost luata pe fondul crizei generate in urma razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. In timp ce autoritațile…