- Criza creata de pandemia COVID-19 reprezinta "o lectie nu doar pentru state si autoritati, ci si pentru fiecare dintre noi", afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care ii incurajeaza pe cetatenii romani ce lucreaza in strainatate sa se informeze, sa isi cunoasca drepturile si sa solicite…

- Romanii au stat in casa doua luni de zile, iar dupa ridicarea restricțiilor, aceștia sunt in continuare obligați sa poarte maști in spații inchise și sunt internați cu forța daca sunt depistați cu coronavirus, chiar daca nu au simptome. Cei care credeau ca viața lor va reveni la normal in curand…

- Un raport al Bancii Mondiale arata ca Romania este in topul migranților care au trimis bani in țara, cu peste 7,2 miliarde de dolari in 2019. Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 de miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani…

- Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Ucraina (15,8 miliarde de dolari), Rusia (10,6 miliarde de dolari) si Romania (7,2 miliarde de dolari),

- In interviul acordat DC News, membrul Romaniei in Organizatia Mondiala a Sanatatii a subliniat astfel care este importanta activitatii fizice in aceasta perioada. Acesta s-a referit mai ales la cei care aleg sa se deplaseze cu bicicleta, activitate care in opinia lui nu prezinta niciun risc de contaminare…

- Ordinul nr. 622/15.04.2020, in care se prevedea ca personanele infectate cu Covid-19, dar asiptomatice, pot fi carantinate la domiciliu, a fost modificat de Ministerul Sanatații. Noile modificari ii vizeaza, de asemenea, și pe cetațenii romani intorși din strainatate.