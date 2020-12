Bogdan Aurescu va participa la cea de-a 27-a reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa, in perioada 1-2 decembrie, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, care se va desfasura in regim de video-conferinta, in contextul restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19. "Reuniunea este una importanta…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, in format online, la Conferinta Afganistan 2020, context in care a anuntat ca Romania va aloca o contributie voluntara in valoare de 50.000 euro catre UNICEF, aferenta implementarii de proiecte in domeniul educatiei si tineretului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, intalniri cu presedintele Curtii Penale Internationale (CPI), Chile Eboe-Osuji, si cu presedintele Curtii Internationale de Justitie (CIJ), Abdulqawi Ahmed Yusuf, in cadrul vizitei oficiale pe care a efectuat-o in Regatul Tarilor de Jos,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa joi la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele Initiativei Central Europene (ICE), gazduita, in format de videoconferinta, de catre Muntenegru, in calitate de Presedintie-in-Exercitiu a organizatiei. Potrivit unui comunicat de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale UE, pe agenda discutiilor aflandu-se situatia din Mediterana de Est, cea din Liban, relatiile UE - China si UE - Rusia, evolutiile din Belarus, a informat, duminica,…