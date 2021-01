Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Principatelor Romane ne indeamna sa reflectam la vocatia tarii noastre si la oportunitatile care decurg din statutul nostru actual, ca stat modern, profund integrat in spatiul european si euro-atlantic, afirma ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, intr-un mesaj adresat cu ocazia Zilei…

- Reprezentanții AUR ii reamintesc, printr-un comunicat de presa, președintelui Klaus Iohannis, ca formațiunea carea obținut 9 la suta din voturi la alegerile parlamentare este a patra forta politica din...

- Romania ramane profund preocupata de multitudinea de conflicte nerezolvate, prelungite, uneori numite "inghetate", in regiunea Marii Negre, care afecteaza stabilitatea, securitatea si cooperarea in zona apropiata Romaniei, cu impact asupra securitatii noastre nationale, a afirmat, luni, ministrul…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut, la alegerile din 6 decembrie, peste 500.000 de voturi (9%). Un partid inființat de numai un an, cu puține filiale in teritoriu și cu logistica aproape inexistenta a ajuns peste noapte a patra forța politica din Parlamentul Romaniei. Jurnaliștii de la…

- Directorul Liceului Teoretic „Gheorge Asachi” din Chișinau, Boris Volosatii, a facut primele declarații de presa dupa ce, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din Romania, a fost ales deputat in Parlamentul de la București pe listele Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor…

- Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie 2020, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat urmatorul mesaj: "In acest an, sarbatorim Ziua Nationala a Romaniei in conditii deosebite si doresc…

- Bogdan Aurescu a declarat pentru The Jerusalem Post ca Romania va continua sa incurajeze consolidarea relațiilor Uniunii Europene cu Israel. Ministrul roman de externe a mai precizat ca Romania susține in continuare decizia Uniunii Europene de a nu condamna și interzice in totalitate gruparea șiita…