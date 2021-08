Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Ministerul Afacerilor Externe anunta ca 14 cetateni romani au ajuns in siguranta pe aeroportul din Kabul, urmand a fi evacuati la urmatorul zbor al aeronavei militare romanesti, care se afla in prezent la Islamabad. Potrivit MAE, cei 14 romani sunt angajati ai unei companii de securitate cu…

- Inca un cetațean roman a fost evacuat din Afganistan de aeronava Fortelor Aeriene Romane, potrivit Ministerului afacerilor externe. Cetațeanul roman, angajat al unei agenții NATO, a reușit sa ajunga pe aeroportul internațional din Kabul și sa fie preluat de avionul militar. La bord au urcat și trei…