„Trebuie sa facem o distinctie clara intre declaratiile politice si cele care se refera la procedurile juridice declansate. Eu, ca profesor de Drept international, cred in justitia internationala. Este motivul pentru care ne-am alaturat unui numar impresionant de alte state – 39 de state, la care au mai venit inca doua ulterior - pe 2 martie, cand am sesizat Curtea Penala Internationala, pentru a facilita o declansare mai rapida a anchetei procurorului Curtii Penale Internationale pentru crime de razboi, crime impotriva umanitatii, genocid, produse in Ucraina in timpul acestor ostilitati.E vorba…