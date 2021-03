Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul Lazar Comanescu a obținut funcția de Secretar general al Organizației de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCMN). Ministrul de externe Bogdan Aurescu a apreciat ca acest fapt reprezinta „un succes al diplomației romane”, transmite Agerpres.

- Germania, Polonia și Cehia iși vor intensifica vanatoarea de mistreți pentru a combate pesta porcina africana in randul animalelor salbatice. Potrivit Reuters, in Polonia pesta porcina africana este prezenta din 2014, iar in Cehia din 2017 și se presupune ca mistreții au intrat și in Germania și au…

- Sistemul medical din Portugalia a ajuns la apogeu. In prezent in spitalele din țara mai sunt doar 7 locuri libere in secțiile de terapie intensiva. Germania și Austria vin cu o mana de ajutor. Conform Reuters, Germania urmeaza sa trimita medici și echipamente medicale in Portugalia, in timp ce Austria…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Novavax are o eficiența de 89,3%. Studiile clinice arata ca eficiența serului este mai scazuta in cazul anumitor tulpini de Covid-19. In studiile din faza a treia au fost implicate peste 15,000 de persoane. Conform AFP și Agerpres, vaccinul este mai putin eficient…

- Viitorul Romaniei, respectiv copiii, nu se mai afla in țara! La finele anului 2019, mai mult de 708.300 de romani erau rezidenti in Germania. Dintre romanii rezidenti in Germania, aproape 93.400 sunt copii cu varsta de pana la 10 ani. Romanii sunt a cincea cea mai numeroasa populatie rezidenta dupa…

- Lituania, membra a Uniunii Europene, a spus duminica ca va cere Uniunii Europene sa impunsa rapid noi sancțiuni Rusiei ca reacție la arestarea criticului Kremlinului, Alexei Navalnîi, relateaza Reuters. Poliția l-a reținut pe Navalnîi la sosirea pe aeroportul din Moscova duminica, dupa…