Stiri pe aceeasi tema

- "Am constatat o serie de evolutii ingrijoratoare si o escaladare a tensiunilor - promisiuni ferme de retaliere directa sau prin intermediul unor proxies (terte parti - n.r.). De asemenea, am vazut noi atacuri asupra facilitatilor coalitiei anti-Daesh, care actioneaza in Irak", a afirmat seful diplomatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, ca atacul Iranului asupra bazelor din Irak poate duce la deteriorarea severa a situației din regiune, iar Romania reitereaza ferm apelul sau la descaladare. Ministrul a precizat ca militarii romani din Irak și cei aproximativ 180 de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca nu exista cetateni romani afectati de atacurile cu rachete lansate de Iran in Erbil. "Avand in vedere ca o serie de...

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, ca atacul Iranului asupra bazelor din Irak poate duce la deteriorarea severa a situației din regiune, iar Romania reitereaza ferm apelul sau la descaladare. Ministrul a precizat ca militarii romani din Irak și cei aproximativ 180 de…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat miercuri ca niciun roman nu s-a aflat la bordul avionului prabușit dupa decolarea din Teheran. De asemenea, niciun militar roman nu a fost ucis de tirul de rachete lansat de Iran asupra bazelor SUA din Irak.Aurescu a spus ca militarii romani…

- Presedintele Klaus Iohannis a luat in prima zi de luni din acest an o decizie majora privind pensiile, promulgand legea penasiilor ocupationale. Astfel, romanii vor putea sa primeasca o nou pensie, in afara celei de la stat. Legea privind pensiile ocupaționale a fost promulgata astazi de catre Klaus…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut vineri o intrevedere cu ministrul de stat in guvernul landului federal german Baden-Wurttemberg, Theresa Schopper, in contextul inaugurarii Consulatului General al Romaniei la Stuttgart, informeaza MAE, prin intermediul unui comunicat."Discutia…

- Romania. Final de 2019. Au trecut alegerile prezidențiale. A trecut Ziua Naționala. Romanii și-au aratat patriotismul. Și la urne, și in strada, la manifestarile organizate de diverse instituții, de la Administrația Prezidențiala, la cea mai mica primarie din țara, de 1 Decembrie.Noi, romanii,…