- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, in format online, la Conferinta Afganistan 2020, context in care a anuntat ca Romania va aloca o contributie voluntara in valoare de 50.000 euro catre UNICEF, aferenta implementarii de proiecte in domeniul educatiei si tineretului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, saluta adoptarea, marti, in cadrul celei de a 32-a reuniuni a Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor (CoD), a Declaratiei privind rolul si utilizarea tehnologiei in sprijinul guvernantei democratice. "Declaratia Consiliului Guvernator…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu Dominic Raab, ministrul Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului si dezvoltarii al Regatului Unit. Dialogul a prilejuit un schimb de opinii cu privire la agenda bilaterala, inclusiv in contextul marcarii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat joi, 22 octombrie, ca Romania iși propune in perioada urmatoare sa-și consolideze parteneriatul strategic cu SUA. „Luni am avut intalniri cu secretarul de stat Mike Pompeo. El a apreciat parteneriatul strategic cu Romania. Vizitele pe care colegii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj catre romanii din Statele Unite ale Americii sa ia in considerare votul prin corespondenta si sa se inregistreze in acest sens, adaugand ca vor fi organizate sectii de votare pe teritoriul SUA pentru alegerile parlamentare programate…

- In aceasta vara, numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate a scazut cu 58% fața de aceeași perioada a anului in 2019. Platforma Revolut, cu peste 13 milioane de utilizatori in intreaga lume, spune ca romanii au calatorit cu 58% mai puțin fața de vara trecuta. Revolut a analizat pe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii. „In cadrul discutiei a fost obtinuta confirmarea,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania a anunțat ca, in urma unei discuții telefonice dintre Bogdan Aurescu și omologul maghiar, Peter Szijjarto, s-a confirmat ca tranzitul cetațenilor romani nu va fi afectat de restricțiile anunțate ieri. Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe a discutat…