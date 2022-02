Stiri pe aceeasi tema

- Romania saluta pachetul de sanctiuni adoptate de Uniunea Europeana in contextul tensiunilor Rusia - Ucraina, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a subliniat ca blocul comunitar este unit impotriva agresiunii. "Romania saluta adoptarea pachetul de sanctiuni UE aplicate…

- Odata intrate in vigoare sancțiunile occidentale impotriva Rusiei, fluxul comercial al Moscovei se va indrepta catre piața din China. Se estimeaza ca o gama mai larga de sancțiuni impotriva Rusiei va aprofunda relațiile comerciale fara dolari dintre Rusia și China, potrivit fostului negociator comercial…

- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului in contextul escaladarii crizei cu Rusia, a informat sambata Comisia Europeana, transmite Reuters. Cererea a fost formulata de Ucraina marti, pe fondul temerilor in crestere legate de o invazie iminenta din…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca „trebuie sa ramanem uniți și in eforturile diplomatice, economice și suntem intre timp pregatiți sa luam orice masura se impune impreuna, atunci cand situația in teren se schimba”. De asemenea, Iohannis a spus ca Romania este pregatita și pentru…

- Majoritatea europenilor cred ca Rusia va invada Ucraina in 2022 și considera ca atat Uniunea Europeana cat și NATO ar trebui sa susțina Kievul, potrivit unui studiu citat miercuri de The Guardian, citeaza hotnews.ro.

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe al României, a vorbit, într-un interviu la CNN, despre criza gazelor naturale din Republica Moldova din aceasta iarna, când compania rusa Gazprom a întrerupt furnizarea de gaze. „Criza a fost provocata de acțiunile…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Creșterea prezenței militare a SUA in Romania ramane o prioritate in baza relației dintre cele doua țari, stabilita prin acordurile la nivelul NATO. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca tensiunile ce implica direct Ucraina și Rusia vor accelera demersurile in plan militar. „Relația…