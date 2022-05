Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei romane Bogdan Aurescu a apreciat, la reuniunea informala a ministrilor de externe din statele NATO, desfasurata la Berlin, nivelul inalt de sprijin public la acest moment pentru aderarea la Alianta a Finlandei si Suediei. Ministrul Aurescu a aratat ca Romania este gata sa sprijine…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata, in prima zi a Reuniunii informale a ministrilor de externe din statele NATO, desfasurata la Berlin, la discutia cu omologii din Finlanda si Suedia cu privire la perspectivele aderarii la Alianta a celor doua state.Ministri de externe…

- Agenda discuțiilor este consistenta, reuniunea fiind deosebit de importanta ca reper in pregatirea reuniunii liderilor de la Madrid, de la finalul lunii iunie 2022, informeaza MAE, intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, discuțiile vor viza teme de actualitate și interes sporit pentru Alianța, cu…

- Suedia și Finlanda au intenții serioase de aderare la NATO, din cauza invaziei ruse in Ucraina. Rusia a amenințat aceste țari baltice cu consecințe grave militare și politice, daca se vor alatura Alianței. Or, Suedia și Finlanda participa, sambata, 14 mai, la Berlin la o reuniune informala a miniștrilor…

- Seful statului turc a explicat in fata presei ca "nu vrea sa se repete aceeasi eroare ca cea comisa prin aderarea Greciei", acuzand Suedia si Finlanda ca "gazduiesc teroristi ai PKK", Partidul Muncitorilor din Kurdistan."Nu avem un aviz pozitiv", a insistat el."Urmarim in prezent evolutiile in legatura…

- Rusia amenința cu „consecințe” daca Finlanda și Suedia se alatura NATO. Cele doua țari, membre ale Uniunii Europene, iau in calcul aderarea la Alianța de cand Rusia și-a lansat razboiul in Ucraina, la 24 februarie. Aderarea Suediei și Finlandei la NATO ar avea consecințe asupra acestor țari și asupra…

- In circa o luna, Suedia și Finlanda pot cere aderarea la NATO, au anunțat șefii guvernelor acestor doua țari nordice. Șefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a avut o vizita la Stockholm și a facut declarații alaturi de șefa guvernului Suediei, Magdalena Andersson. Finlanda este intr-un proces de analiza…