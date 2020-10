Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, un mesaj de solidaritate Turciei si Greciei in urma cutremurului puternic care s-a produs in Marea Egee, potrivit Agerpres."Suntem solidari cu Turcia si Grecia dupa ce un cutremur puternic a lovit ambele tari astazi. Transmitem sincere…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, un mesaj de solidaritate Turciei si Greciei in urma cutremurului puternic care s-a produs in Marea Egee. "Suntem solidari cu Turcia si Grecia dupa ce un cutremur puternic a lovit ambele tari astazi. Transmitem sincere condoleante pentru pierderea…

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, potrivit unor declarații oficiale. Cutremurul cu magnitudinea 7,0, la aproximativ 17 km (11 mile) de coasta provinciei de vest a Izmirului, a fost resimțit la fel de departe ca Atena și Istanbul, potrivit BBC.…

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Cutremurul cu magnitudinea 7 a avut loc la aproximativ 17 km in largul coastei Izmirului și a fost resimțit pina la Atena și Istanbul, potrivit USGS, transmite digi24.ro. Nu exista inca informații despre…

- Cutremurul puternic produs, vineri, la pranz, in Marea Egee, a avut o magnitudine de 7 grade pe scara Richter, potrivit USGS, scrie BBC.Seismul s-a simțit puternic pana la Atena (Grecia) și Istanbul (Turcia), iar in orașul turcesc Izmic s-au prabușit cladiri. BREAKING: More footage…

- "In timp Franta si Romania sarbatoresc 140 de ani de relatii diplomatice, aprofundam impreuna cu Ludovic Orban parteneriatul nostru stragetic. Tarile noastre isi consolideaza cooperarea, in special in domeniul Apararii si cel Nuclear civil", a scris seful Executivului de la Paris, intr-un mesaj publicat…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, transmite un mesaj de condoleante apropiatilor profesorului francez ucis vineri si subliniaza ca Romania si Franta sunt "unite in lupta contra terorii". "Condamn cu fermitate oribilul atac din Conflans-Sainte-Honorine. Condoleante apropiatilor lui…