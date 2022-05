Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin acționeaza intr-o maniera nechibzuita prin invadarea Ucrainei, a declarat fostul președinte american Barack Obama intr-un interviu difuzat marți in cadrul emisiunii "Today" de la NBC.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, susține ca in privința livrarilor de gaze din Rusia catre Europa, contractele nu prevad plata in ruble. Ca urmare, este imposibil sa faci o astfel de plata, a declarat, la RFI, ministrul Bogdan Aurescu.

Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…

Presa rusa anunța anterior ca liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, a decedat astazi, 25 martie. Moartea acestuia a fost anunțata de senatorul Alexander Pronyushkin, intr-o declarație pentru agenția de stat RIA Novosti.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunța ca Romania cere consultarea aliaților din NATO in urma atacului declanșat de Rusia asupra Ucrainei.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, miercuri, ca Romania a primit solicitari din partea a 23 de state pentru a ajuta la eventuala evacuare a cetatenilor lor din Ucraina, anunța Agerpres.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, sambata, ca in pozitia Romaniei cu privire la conflictul ruso-ucrainean, tara noastra a fost consultata indeaproape de catre Statele Unite. El considera ca pachetul de sanctiuni care se pregateste pentru Rusia va avea „costuri severe".

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat faptul ca, in acest moment, nu exista riscul ca Romania sa fie implicata militar in Ucraina. In schimb, daca Rusia va invada Ucraina, atunci situația se va schimba și vor fi afectate atat NATO, dar și Romania.