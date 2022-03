Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat pentru Times Radio ca Alianța Nord-Atlantica trebuie sa adapteze postura de pe Flancul Estic la noua realitate de securitate din regiune, avand in vedere ca exista o prezența masiva a armatei ruse in Ucraina și in Belarus, „care a devenit de facto un district militar al Rusiei”. „Vineri, am avut, și am luat parte și eu, o Reuniune a Miniștrilor de Afaceri Externe la Bruxelles și am discutat despre ce tip de raspuns ar trebui sa dea NATO la agresiunea Rusiei. Ne-am concentrat pe masurile pentru o consolidare consistenta a posturii de descurajare…