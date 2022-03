Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu și Vasile Dincu au fost chemați de urgența, joi dimineața, la Guvern, de catre premierul Nicolae Ciuca. Ministrul de Externe și cel al Apararii, cele doua instituții care sunt in alerta maxima dupa invazia Rusiei in Ucraina, vor avea discuții cu premierul Nicolae Ciuca cu privire la masurile…

- "Romania este alaturi de Ucraina. Incalcarea grava a dreptului international de catre Rusia va avea un pret mare. Alaturi de aliatii si partenerii nostri, vom decide cele mai potrivite masuri pentru securitatea si siguranta comunitatii euroatlantice", a scris Aurescu, joi dimineata, pe reteaua de socializare.Presedintele…

- Ministru roman de externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, sambata, cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, in cadrul Conferinței de Securitate care a avut loc la Munchen și in cadrul careia a fost abordata situația extrema de tensionata dintre Rusia și Ucraina.

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a declarat, pentru CNN, ca nu se confirma in realitate anunțul Rusiei ca și-a retras din trupele masate la granița cu Ucraina. Mai mult, a punctat ministrul, nu se vede ca Moscova ar fi cu adevarat deschisa la dialog, ba chiar pare ca ar cauta un pretext pentru…

- "Nu e cazul sa existe cetateni romani care sa fie alarmati ca vom fi tarati intr-un razboi in vecinatatea noastra", a afirmat, duminica, seful diplomatiei romane, la un post TV. El a adaugat ca, in cazul unei actiuni militare a Rusiei in Ucraina, "exista un raspuns care va fi dat Federatiei Ruse"."Ne-am…

- Washingtonul este dispus sa discute promisiunea de a nu desfașura rachete lansate de la sol sau forțe de lupta în Ucraina daca Rusia este de acord sa faca același lucru, potrivit unor documente confidențiale care, potrivit ziarului spaniol El Pais, reprezinta raspunsurile scrise ale Washingtonului…

- Ministrul de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, apreciaza ca nu exista in acest moment indicii ca Rusia ar fi gata sa actioneze in Ucraina, transmite Reuters, preluand o declaratie facuta miercuri televiziunii France 2, noteaza Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul…