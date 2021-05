Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, luni, la sediul MAE, pe Secretarul General adjunct al NATO, Mircea Geoana, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Seful diplomatiei romane a reafirmat angajamentul Romaniei pentru o Alianta mai puternica, atat din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca Romania isi doreste sa implice in activitatea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta (E-ARC), care va fi inaugurat luni la Bucuresti, nu doar cei mai buni experti romani, dar si specialisti din statele membre UE si NATO, precum si din…

- Liderii coaliției de guvernare ar urma sa se întâlneasca luni pentru prima oara de la revocarea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu (USR-PLUS) de catre premierul liberal Florin Cîțu. Discuțiile au loc într-un context tensionat, contrele continuând și în weekend…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua, miercuri, o vizita oficiala in Republica Italiana la invitatia omologului sau, Luigi Di Maio. Șeful diplomatiei romane va avea o runda de consultari cu Di Maio si o intrevedere cu presedintele Senatului italian, Maria Elisabetta Alberti Casellati,…

- Ancheta dupa ce actrița Maia Morgenstern a depus plangere penala la poliție. A fost inregistrat dosar penal pentru amenințare, de sambata seara, la Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR.Poliția a anunțat ca se continua cercetarile.Maia Morgenstern, director al Teatrului Evreiesc de Stat,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a pledat pentru consolidarea posturii NATO de descurajare si aparare pe intreg Flancul Estic in a doua zi a reuniunii ministrilor de externe ai statelor membre ale Aliantei Nord-Atlantice. Seful diplomatiei romane a participat miercuri la sesiunea…

- Romania sprijina elaborarea unui nou Concept strategic al NATO pentru a reflecta mai bine realitatile de securitate actuale, a transmis, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Aliantei, care se desfasoara la Bruxelles. Programul…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri o convorbire telefonica cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, in pregatirea Summitului NATO din acest an și in contextul procesului de reflecție privind viitorul NATO, anunța Administrația Prezidențiala.