- Incidentul din Polonia arata cat de dificila este situatia de securitate, dar este nevoie de „claritate” in legatura cu circumstantele in care a avut loc si in acest caz „nu e loc de speculatii”, a subliniat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Seful diplomatiei romane a avut o interventie…

- Fostul președinte rus și acual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca explozia de pe teritoriul polonez arata ca Occidentul „se apropie de un nou razboi mondial”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboiul din Ucraina nu este doar unul impotriva Ucrainei, ci este impotriva arhitecturii de securitate europene, a declarat sambata ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Agresiunea ilegala a Federatiei Ruse, stat membru al Consiliului de Securitate al ONU, impotriva Ucrainei, reprezinta o incalcare flagranta a principiilor si normelor de drept international, consacrate, in special, prin prevederile Cartei ONU, generand cea mai grava criza de la sfarsitul celui de-al…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca armata continua sa inainteze, situatia de pe linia frontului indicand ca initiativa apartine Ucrainei. Totodata, continua masurile de stabilizare in zonele eliberate de sub ocupatia rusa, fiind adunate…

- Razboi Ucraina. Unul dintre principalii lideri ai separatistilor prorusi din estul Ucrainei, Denis Pusilin, a recunoscut luni o situatie "dificila" pe front in fata contra-ofensivei ucrainene, dar a sustinut ca fortele ruse "rezista", informeaza AFP, potrivit Agerpres.Aceste declaratii intervin dupa…

- Atacul Rusiei declanșat la sfarșitul lunii februarie „nu a fost legat doar de Ucraina”, ci a fost indreptat impotriva securitatii regionale, europene și transatlantice, a declarat miercuri ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la conferinta Forum 2000, din cadrul formatului special dedicat Ucrainei…