- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a explicat ca Romania a finalizat procedura de repatriere a membrilor familiilor personalului diplomatic de la Ambasada de la Kiev si de la Consulatul General de la Odessa. Ministrul a precizat ca in Ambasada Romaniei de la Kiev au ramas 15 persoane, in acest moment…

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, este audiat, miercuri, in Parlament cu privire la evolutiile de securitate din bazinul Marii Negre si la pozitia statului roman in cadrul NATO si al Uniunii Europene cu privire la acest subiect. Acesta a transmis ca „nu sunt inca semne” ca dezescaladarea…

- La aceasta ora, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, este chemat in Parlament pentru a da explicații cu privire la pericolul la care Romania ar putea fi expusa.Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor il audiaza, miercuri, pe ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…

- Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor il audiaza, miercuri, pe ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, referitor la evolutiile de securitate din bazinul Marii Negre si la pozitia statului roman in cadrul NATO si al Uniunii Europene cu privire la acest subiect.…

- Mai multi lideri de institutii sunt chemati in comisiile de specialitate ale Parlamentului, pentru a prezenta informatii referitoare la tensiunile de la granita Ucrainei cu Rusia. Seful SRI, Eduard Hellvig, precum si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sunt printre cei audiati.

- George Simion, copreședintele AUR, l-a jignit luni pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, caruia i-a strigat in mod repetat ”Ești un hoț!”. Virgil Popescu vorbea de la prezidiul Camerei Deputaților la moțiunea simpla impotriva sa, moment in care Simion a venit peste el l-a microfon și a urlat in repetate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca a dat instructiuni misiunilor diplomatice din Ucraina potrivit carora membrii de familie ai angajatilor care vor sa paraseasca tara pot sa faca acest lucru, dar "situatia de securitate nu este de asa natura incat sa necesite o evacuare…

- Eforturile diplomatice și de descurajare a Rusiei in acțiunile sale la granița cu Ucraina continua saptamana aceasta. „Trebuie sa acordam o șansa diplomației și dialogului. Daca lucrurile vor merge insa intr-o alta direcție, trebuie sa fim pregatiți”, a aratat marți seara, la TVR, ministrul Afacerilor…