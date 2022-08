Bogdan Aurescu i-a primit la sediul MAE pe stagiarii din cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit joi un grup de stagiari din cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei, eveniment in cadrul caruia demnitarul roman a prezentat reperele actiunii diplomatice ale tarii noastre in aceasta perioada, in stransa legatura cu evolutiile actuale in plan regional, european si global. Aurescu a subliniat, cu aceasta ocazie, importanta institutiei Diplomatiei si a activitatii diplomatice, precum si a adaptarii acesteia in contextul crizei de securitate generate de agresiunea rusa in Ucraina. In discutiile purtate cu tinerii prezenti,…