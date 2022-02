Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a condamnat in cei mai fermi termeni agresiunea armata de proporții a Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a participat la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European, context in care a sprijinit reacția ferma și rapida a Uniunii Europene, inclusiv adoptarea pachetului…

- Romania saluta pachetul de sanctiuni adoptate de Uniunea Europeana in contextul tensiunilor Rusia - Ucraina, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a subliniat ca blocul comunitar este unit impotriva agresiunii. "Romania saluta adoptarea pachetul de sanctiuni UE aplicate…

- Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au convenit marți sa sancționeze mai multe persoane și entitați din Rusia, dupa ce Moscova a recunoscut doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk.

- Este foarte importanta continuarea eforturilor indreptate spre dialog și dezescaladare, a spus ministrul de externe roman Bogdan Aurescu, la inceperea reuniunii Consiliului de Afaceri Externe de la Bruxelles. El cred ca Summitul dintre Biden și Putin ar putea aduce „ceva speranța”. Pe agenda discuțiilor…

- Liderii Uniunii Europene se intalnesc astazi la Bruxelles pentru a discuta despre actuala criza de securitate de la granita Rusiei cu Ucraina. Intalnirea va fi una informala, conform Politico. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Europa „spera la tot ce e mai bun”…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie vizibila și vocala cu privire la situația de securitate din Europa și acumularile de trupe rusești in apropierea Ucrainei și in regiunea Marii Negre, a declarat luni ministrul de externe Bogdan Aurescu, pledand din nou pentru “aceelerarea pregatirii sancțiunilor” europene…

- Miniștrii de externe ai statelor membre UE au adoptat luni un document in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, in care condamna agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și au convenit accelerarea pregatirii de sancțiuni impotriva Moscovei, in cazul unei invazii. Ministrul roman…