- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, miercuri, la Parlament, ca "nu sunt inca semne" ca dezescaladarea situatiei de securitate din Marea Neagra se produce "in mod real". Seful diplomatiei romane este audiat in Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor…

