- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri ca "nu este nimic special" in decizia Federatiei Ruse de a declara persona non grata pe adjunctul atasatului militar din cadrul Ambasadei Romaniei in Federatia Rusa, mentionand ca "exista uneori in practica diplomatica acest tip de reactie…

- Invitatul din aceasta seara de la Tema zilei este ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Sunt abordate teme de actualitate privind evoluțiile de securitate din spatiul euro-atlantic, inclusiv din vecinatatea țarii noastre, care au facut obiectul discuțiilor la Summitul B9, organizat la

- Un angajat al ambasadei Romaniei in Rusia a fost declarat persona non grata in replica la expulzarea unui diplomat rus de la Bucuresti, a anuntat marti Ministerul rus de Externe. Informația a fost confirmata și de Ministerul de Externe din Romania. „Ministerul Afacerilor Externe confirma ca Federatia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, joi, ca Romania nu se simte amenintata, ci ingrijorata de prezenta militara sporita a Rusiei in regiune, iar datorita Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic, Marea Neagra „e partial si un ‘lac’ NATO”. El a participat la EPC Talks Geopolitics,…

- Rusia a anuntat vineri ca va expulza cinci diplomati polonezi ca raspuns la o masura similara luata de Polonia saptamana trecuta impotriva a trei diplomati rusi declarati de Varsovia persona non grata, transmite agentia EFE. ''In raspuns la actiunile provocatoare ale Poloniei prin expulzarea…