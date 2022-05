Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a vorbit joi la telefon cu ministrul afacerilor externe din Suedia, Ann Linde, și cu ministrul afacerilor externe din Finlanda, Pekka Haavisto, despre procesul de aderare a celor doua state la Alianța Nord-Atlantica, in condițiile in care șeful diplomației romane…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, convorbiri telefonice cu ministrul Afacerilor Externe al Suediei, Ann Linde, si cu ministrul Afacerilor Externe Finlandei, Pekka Haavisto, pe tema procesului de aderare a celor doua state la Alianta Nord-Atlantica, in urma depunerii de catre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a obiectat asupra primirii Finlandei si Suediei in NATO, a avut sambata convorbiri telefonice cu liderii celor doua tari si cu secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, carora le-a transmis preocuparile Turciei cu privire la ceea ce Ankara considera…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca rezervele Turciei cu privire la aderarea Finlandei si Suediei la Alianta Nord-Atlantica trebuie luate in considerare, relateaza DPA, preluata de Agerpres. „Turcia este un aliat apreciat si trebuie tinut cont de orice ingrijorari privind securitatea”,…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca Romania sprijina pe deplin un proces rapid de aderare a Suediei la NATO. „Romania saluta decizia Suediei de a solicita aderarea la NATO, anuntata astazi de catre premierul Magdalena Andersson. Romania sprijina pe deplin un proces rapid de aderare a Suediei la NATO.…

- Seful statului turc a explicat in fata presei ca "nu vrea sa se repete aceeasi eroare ca cea comisa prin aderarea Greciei", acuzand Suedia si Finlanda ca "gazduiesc teroristi ai PKK", Partidul Muncitorilor din Kurdistan."Nu avem un aviz pozitiv", a insistat el."Urmarim in prezent evolutiile in legatura…

- "Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere aderarea la NATO. Speram ca pasii care mai sunt necesari pe plan intern pentru luarea acestei decizii sa fie facuti in urmatoarele cateva zile", au afirmat Niinisto si Marin, intr-un comunicat de presa comun.O conferinta de presa a executivului cu privire…

- New York Times noteaza ca embargoul impus petrolului rusesc va fi cea mai importanta masura luata in cadrul celui de-al șaselea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Unii diplomați și oficiali europeni au spus ca reprezentanții permanenți ai blocului se vor intalni miercuri, 4 mai, iar, pana la sfarșitul…