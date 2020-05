Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, afirma, intr-un mesaj transmis de Ziua Europei, ca 9 mai ne ofera, ca in fiecare an, prilejul unei incursiuni in trecutul si evolutia proiectului european, el punctand ca valoarea constructiei Uniunii consta in solidaritate. Acesta sustine ca Ziua Europei ne ofera si ocazia unei reflectii asupra a ceea ce inseamna Uniunea Europeana pentru noi toti, atat in vremuri obisnuite, cat si in momente dificile, cum este cel de acum, generat de pandemia de coronavirus. "Ziua de 9 mai ne ofera, ca in fiecare an, prilejul unei incursiuni in trecutul si evolutia…