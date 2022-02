Stiri pe aceeasi tema

- Romania saluta adoptarea pachetul de sanctiuni UE aplicate unor oficiali rusi, unor membri ai Dumei de Stat si altor entitati, banci si societati comerciale: este primul pas de a impune costuri pentru Rusia, care a incalcat suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei. Orice incalcare a dreptului…

- Romania saluta pachetul de sanctiuni adoptate de Uniunea Europeana in contextul tensiunilor Rusia - Ucraina, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care a subliniat ca blocul comunitar este unit impotriva agresiunii. "Romania saluta adoptarea pachetul de sanctiuni UE aplicate…

- Pachetul include urmatoarele sanctiuni: – sanctiuni impotriva celor 351 de membri ai Dumei de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului), care au votat apelul catre presedintele Vladimir Putin pentru recunoasterea independentei ”republicilor” autoproclamate Donetk si Lugansk – sanctiuni impotriva…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa joi, 24 februarie, la ședința extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, reuniune convocata de președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis Administrația Prezidențiala. Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles are…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, vorbit azi la telefon cu omologul sau britanic, Liz Truss. Cei doi oficiali au condamnat „ferm” recunoasterea de catre Federatia Rusa a „independentei” autoproclamatelor republici separatiste din Donetk si Luhansk, parti componente ale Ucrainei.

- Romania s-a pregatit sa primeasca peste 500.000 de refugiați din Ucraina, in cazul unui conflict cu Rusia, a declarat marți ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, care a adaugat ca exista „un plan pregatit in toate marile orașe”, potrivit Agerpres."Exista mai multe estimari, dar am putea sa primim…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, va participa marti, 22 februarie, la sedinta Comisiei parlamentare comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI pentru discutii despre situatia de securitate din zona extinsa…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, 21 februarie, la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe (CAE), a transmis MAE. Pe agenda discuțiilor au fost incluse tensiunile din Ucraina, generate de o posibila invadare…