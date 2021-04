Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a reacționat, duminica, la Antena 3, dupa ce ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a transmis ca Romania nu are de ce sa se ingrijoreze de situația din estul Ucrainei, cu excepția cazului in care s-ar implica intr-o „aventura militara conceputa de 'capetele…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat duminica la Antena 3 ca in zona Marii Negre situația de securitate ramane „ingrijoratoare” in contextul manevrelor militare ale Rusiei din Crimeea și estul Ucrainei, chiar daca rușii iși retrag armata. Vezi si: Analist: Ucrainei i s-a transmis…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca anunțul Rusiei cu privire la retragerea trupelor de la granița cu Ucraina nu schimba cu nimic necesitatea de a continua...

- Dupa ce vreme de mai multe saptamani a parut ca tensiunile dintre NATO și Rusia vor continua sa se intensifice in contextul acțiunilor armatei ruse in estul Ucrainei, in Crimeea și in Marea Neagra, tensiunile au luat-o brusc pe o tendința descendenta, miercuri. Tonul Rusiei s-a schimbat semnificativ,…

- Ministerul de Externe rus a apreciat miercuri ca amanarea retragerii trupelor americane din Afganistan de la 1 mai la 11 septembrie risca sa provoace o escaladare, Washingtonul revizuindu-si practic acordul incheiat cu talibanii, relateaza AFP. "Aceasta provoaca ingrijorare cu privire la o…

- Tensiunile intre insurgentii separatisti prorusi din estul Ucrainei si armata ucraineana risca sa conduca la situatii "periculoase", din cauza "neintelegerilor", avertizeaza ministrul german de Externe,...

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi seara, ca ”a fost o perioada complicata, de demersuri diplomatice intense”, referindu-se la situatia romanilor care nu au putut intra in Mexic. Aurescu a precizat ca foarte delicat a fost aspectul alertei generale, pe baza cetateniei romane, care…

- Romania reitereaza despre necesitatea adoptarii unui mecanism pentru a sprijini țarile din Balcanii de Vest, precum și cele din Parteneriatul Estic, sa beneficieze de vaccinuri puse la dispoziție de catre Uniunea Europeana. Declarația a fost anunțata luni, 25 ianuarie, la Bruxelles, de catre ministrul…