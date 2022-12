Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a avut luni o intrevedere cu ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Alexander Schallenberg. Ministrul de externe roman a subliniat necesitatea gasirii unei solutii constructive de deblocare a situatiei, in timp ce ministrul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a chemat de urgenta in tara, pentru consultari, pe ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu.Decizia vine dupa ce ieri Bogdan Aurescu a dispus convocarea ambasadoarei Austria la Bucuresti, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la…

- Comisia Europeana a cerut ridicarea MCV pentru Romania, intr-un raport discutat, marți, in Colegiul Comisarilor. Conform Raportului, Romania a facut progrese in privința reformelor in Justiție și cele trei legi adoptate recent de Parlament asigura independența sistemului judiciar.

- „Mecanismul de Cooperare și Verificare – MCV va fi ridicat pentru Romania! Este o veste extraordinara care vine astazi de la Comisia Europeana și confirma ca actuala coaliție de guvernare este pe drumul corect in ceea ce privește reformele și respectarea tuturor angajamentelor europene.Demararea procedurilor…

- Harta Ungariei Mari este un simbol al revizionismului maghiar utilizat frecvent de oficialii de la Budapesta. Saptamana trecuta ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu s-a intalnit cu Orban și au discutat inclusiv despre „chestiunea vizitelor private in Romania ale unor oficiali ungari…

- Comisia Europeana, prin Ylva Johansson, a sustinut un discurs emotionant prin care cere acceptarea a trei state, inclusiv a Romaniei, in Uniunea Europeana. "Schengen este cea mai mare zona de libera circulatie din lume. 3,5 milioane de oameni trec granitele in fiecare zi pentru munca, studii, placere.…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi, 8 noiembrie 2022, o convorbire telefonica cu ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, in contextul preluarii recente de catre demnitarul suedez a acestui portofoliu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, dar și pentru…