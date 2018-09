Stiri pe aceeasi tema

- "Europa nu se mai poate baza numai pe Statele Unite in privinta securitatii. Ne revine astazi responsabilitatea de a garanta securitatea si, prin urmare, suveranitatea europeana", a afirmat Emmanuel Macron intr-o alocutiune rostita cu ocazia conferintei anuale a ambasadorilor, la Paris."Trebuie…

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters.

- Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News la Helsinki, dupa intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele american Donald Trump a sustinut luni noaptea ca Statele Unite achita 91% din costul securitatii Europei, informeaza DPA, conform agerpres.ro.Haos in guvernul premierului…

- Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News la Helsinki, dupa intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele american Donald Trump a sustinut luni noaptea ca Statele Unite achita 91% din costul securitatii Europei, informeaza DPA. In dialog cu comentatorul politic Sean Hannity, Trump…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat in vizita la Beijing, a facut luni apel la China, dar si la SUA si Rusia, "sa evite haosul", intr-un moment in care America lui Donald Trump a intrat in disputa cu principalii sai parteneri comerciali, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…

- „Toate aceste neintelegeri pe care le-am vazut la G7 cu aliatii cu care avem acum discutii despre piata de schimb nu au aparut in cadrul NATO", a declarat ea pentru Fox News. „Diplomatii nostri sunt profesionisti si raman concentrati pe problemele NATO, unde suntem aliati 100%", a adaugat…

- Consecintele razboiului comercial in care Statele Unite si China tocmai s-au angajat in mod oficial se extind dincolo de interesele celor doua tari. Printre cei care au motive de ingrijorare se afla si companiile europene, acest razboi reprezentand cea mai mare amenintare la adresa redresarii economice…

- iceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a avut, luni, 25 iunie 2018, o intalnire la Departamentul de Stat cu secretarul de stat, Mike Pompeo. Vicepremierul Ana Birchall a reafirmat importanta deosebita a Parteneriatului Strategic dintre Romania si…