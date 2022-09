Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat ferm actiunile recent anuntate de conducerea Rusiei privind mobilizarea partiala, sustinerea asa-ziselor referendumuri din zonele separatiste ocupate ilegal si amenintarea cu folosirea fortei prin utilizarea armelor nucleare.Aurescu a participat,…

- Rubla s-a depreciat brusc, astazi, pe fondul anunțului președintelui Vladimir Putin de mobilizare parțiala. Monedaa scazut la 63 de ruble/dolar iar acțiunile companiilor rusești s-au depreciat cu 10%, scrie Reuters.

- Ministrul rus al Apararii spune ca vor fi chemati 300.000 de rezervisti, ca urmare a anuntului presedintelui rus, Vladimir Putin, de mobilizare militara partiala in contextul razboiului din Ucraina. Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, a confirmat, intr-un interviu inregistrat difuzat la televiziune,…

- „Vor fi chemați la serviciul militar doar cetațenii care sunt in prezent in rezerva și, mai ales, cei care au servit in forțele armate, au anumite profesii militare și experiența relevanta”, a anunțat astazi, Vladimir Putin intr-o adresare publicata in presa rusa. Cele mai importante declarații ale…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat miercuri ca Executivul de la Bupadesta a semnat un acord cu Gazprom pentru cresterea volumului de gaze livrate de compania rusa de stat, nivelul maxim importat fiind majorat la 5,8 milioane metri cubi, mai mult decat dublu fata de cantitatea…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat din nou luni ca "va ingheta" aderarea Suediei si Finlandei la NATO daca acestea nu respecta conditiile puse de Turcia, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cele 30 de tari membre ale NATO vor lansa marti procesul ratificare a aderarii Suediei si Finlandei, o decizie istorica pentru cele doua tari nordice, determinata de razboiul dus de Rusia in Ucraina. „Aliatii vor semna marti protocoalele de aderare a Finlandei si Suediei”, a anuntat Alianta Nord-Atlantica…