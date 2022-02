Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta ca Romania cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO, privind consultarea intre Aliati pe tema invadarii Ucrainei de catre Federatia Rusa. “In urma agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, am instruit Misiunea Romaniei la NATO sa ceara impreuna…

- La vama de la Palanca s-au format cozi imense de mașini pe sensul de intrare in Republica Moldova, a notat Realitatea.md. Dupa debutul operațiunilor militare ale Rusiei pe teritoriul Ucrainei, mii de locuitori incearca sa fuga din calea razboiului.Palanca este un sat din raionul Ștefan Voda, este punctul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a spus miercuri seara, 23 februarie, la Digi 24, ca posibila invazie a Ucrainei de catre Rusia nu trebuie sa ii ingrijoreze pe romani, pentru ca țara noastra are garanții de securitate extrem de puternice din partea alianței NATO, al carei membru este. „Avem…

- Ceea ce se întâmpla, astazi, în Ucraina este un avertisment puternic dat Republicii Moldova. De aceasta parere este analistul politic, Anatol Taranu, care a precizat ca sub pericolul acestei presiuni care vine din Federatia Rusa nu poti construi o societate puternica, transmite…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, 21 februarie, la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe (CAE), a transmis MAE. Pe agenda discuțiilor au fost incluse tensiunile din Ucraina, generate de o posibila invadare…

- Președintele Macron se intalnește cu Vladimir Putin la Moscova, in ziua de luni, 7 februarie 2022. Imediat dupa vizita in Rusia, la intoarcerea spre Franța, președintele Macron se va opri la Kiev, unde va discuta cu președintele Ucrainei. Vizita in Ucraina este planificata marți, 8 februarie. Ziarul…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul ce da gazele catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA. ”Rusia si-a indeplinit impecabil obligatiile din tratat in cele mai dificile momente de confruntare intre Est…

- Moldova, Ucraina și Georgia au indemnat Rusia, miercuri, in rezoluția semnata la finalul Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles, sa iși retraga trupele de pe teritoriul acestor țari. „Am reamintit ca incercarile de anexare ale Rusiei și ocuparea ilegala a teritoriilor Georgiei (Abhazia…