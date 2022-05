Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, miercuri, la reuniunea ministeriala Apel la actiune pentru securitatea alimentara globala Global Food Security Call to Action .Cu aceasta ocazie Bogdan Aurescu a declarat ca, in contextul conflictului din Ucraina, capitalizarea potentialului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, miercuri, la reuniunea ministeriala „Apel la actiune pentru securitatea alimentara globala” („Global Food Security Call to Action”), context in care a declarat ca, in contextul conflictului din Ucraina, „capitalizarea potentialului portului…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a explicat ca noua strategia a Ucrainei este sa revitalizeze comerțul pe fluviul Dunarea, avand in vedere faptul ca Rusia blocheaza accesul la Marea Neagra și la Marea Azov. La randul sau, ministrul de Externe din Romania, Bogdan Aurescu, a insistat…

- Ucraina poarta discuții cu Romania pentru a-și expedia exporturile de produse agricole prin portul romanesc Constanța de la Marea Neagra, in condițiile in care invazia Rusiei a blocat porturile ucrainene, a anunțat miercuri Ministerul ucrainean al Agriculturii intr-un comunicat, potrivit Reuters.…

- Ministrul Afacerilor Externe din Israel, Yair Lapid, va face, in urmatoarele zile, vizite in Romania si Slovacia, state care au granita comuna cu Ucraina si primesc refugiati. Lapid se va intalni, duminica, la Bucuresti, cu premierul Nicolae Ciuca si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si va merge…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu omologul sau israelian, Yair Lapid, cei doi oficiali convenind continuarea coordonarii stranse intre autoritati pentru asigurarea tranzitului in siguranta al cetatenilor israelieni din Ucraina pe teritoriul Romaniei,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, miercuri, ca Romania a primit solicitari din partea a 23 de state pentru a ajuta la eventuala evacuare a cetatenilor lor din Ucraina, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, la dezbaterea dedicata provocarilor multidimensionale de securitate la Marea Neagra, prilej cu care a evidentiat ca actiunile agresive ale Federatiei Ruse afecteaza stabilitatea regiunii,…