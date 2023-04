Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important om al lui Volodimir Zelenski, ministrul ucrainean al Apararii, este prezent la București, unde participa alaturi de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, și cel al Apararii, Angel Talvar, la o conferința dedicata securitații Marii Negre.

- Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu ministrul de externe al Romaniei, Bogdan Aurescu. Nicu Popescu, participa la reuniunea trilaterala a miniștrilor de externe și cei ai apararii ai Romaniei, Republicii Moldovei și Ucrainei, care are loc la București, anunța Noi.md…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi, in deschiderea Conferintei privind securitatea Marii Negre sub egida Platformei Internationale Crimeea si a unei noi reuniuni a Trilateralei Romania - Republica Moldova - Ucraina, ca Bucurestiul devine din nou capitala internationala a diplomatiei…

- Joi, 13 aprilie, ministrii de Externe si ai Apararii din Republica Moldova si Ucraina sunt așteptați la Bucuresti. Ministerul roman de Externe, precum și Ministerul Apararii Naționale gazduiesc prima Conferinta privind Securitatea regiunii Marii Negre, sub egida Platformei Internationale Crimeea si…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit joi in Turcia, potrivit unei surse oficiale turce, pentru discutii asupra acordului din iulie 2022 privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, noteaza AFP.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a anunțat o noua contribuție a Romaniei in sprijinul Ucrainei, in valoare de 830.000 de dolari, in cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai NATO unde a mai solicitat sporirea competențelor Comisiei NATO-Ucraina și facilitarea aderarii Kievului la NATO.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis luni sa implinirea a 105 ani de la momentul Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei ca Romania a fost, este si va ramane deplin angajata in sprijinul Republicii Moldova, fie ca vorbim de asistenta financiara nerambursabila, de sprijin pentru reforme, pentru…

- Se planifica o noua reuniune a Miniștrilor de Externe din Moldova, Romania și Ucraina, anunța șeful diplomației de la București, in cadrul intalnirii G7+ a șefilor diplomațiilor. Evenimentul este programat in luna februarie. Anterior, Bogdan Aurescu, Nicu Popescu și Dmitro Kuleba și-au dat mana la Odesa,…