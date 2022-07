Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, vineri, la Constanta, cu prilejul mesei rotunde „Black Sea Security Summit”, ca NATO va continua sa sustina Ucraina si ca zona Marii Negre ramane una strategica in contextul militar actual. Oficialul a mentionat, totodata, ca Rusia reprezinta…

- Dat fiind faptul ca porturile maritime ale Ucrainei sunt blocate sau au fost ocupate de forțele ruse, Constanța, un port din Romania vecina aflat la țarmul Marii Negre, a devenit singura șansa a exporturilor de cereale din țara macinata de razboi in condițiile une crize alimentare crescande la nivel…

- Ministerul Afacerilor Externe „acorda o atentie speciala finantarii proiectelor din cadrul Initiativei celor Trei Mari (I3M), acestea contribuind la cresterea convergentei economice si a coeziunii intre statele UE din regiunea circumscrisa Marii Baltice, Marii Negre si Marii Adriatice. Proiectele I3M…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, cu ocazia Zilei Europei, ca amenintarea Federatiei Ruse la adresa securitatii euroatlantice poate ramane o realitate pentru anii urmator. Șeful statului a adaugat ca Europa trebuie sa devina mai puternica, mai vocala, mai capabila si astfel mai bine pregatita.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, cu ocazia Zilei Europei, ca amenintarea Federatiei Ruse la adresa securitatii euroatlantice poate ramane o realitate pentru anii urmator iar Europa trebuie sa devina mai puternica, mai vocala, mai capabila si astfel mai bine pregatita. Seful statului mai…

- NATO a trimis avioane de lupta de mai multe ori in aceasta saptamana pentru a intercepta avioane rusești in apropierea spațiului aerian al alianței. Interceptarile au avut loc in Marea Baltica și in Marea Neagra, anunța CNN. Avioanele de vanatoare NATO staționate atat in regiunea Marii Baltice, cat…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a afirmat, miercuri, ca Romania considera utilizarea diplomatiei drept o solutie inca viabila pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, in cadrul unei videoconferinte despre situatia de securitate din regiunea Marii Negre, la care a participat alaturi de…