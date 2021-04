Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe are in vedere declansarea unei campanii de comunicare publica, in contextul eforturilor de includere a Romaniei in programul Visa Waiver, dar si initiative in Congresul american, astfel incat cetatenii romani sa nu aiba nevoie de viza pentru a calatori in SUA, pe termen…

- Pentru a scapa de viza necesara pentru a calatori in Statele Unite ale Americii (SUA), romanii ar trebui sa ajute autoritațile fiind mai responsabili. Cam aici ar fi ultimul obstacol in fața acestei deschideri catre spațiul american, dupa cum afirma ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, marti seara, ca sanctiunile adoptate de Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii impotriva incalcarilor drepturilor omului din Rusia sunt ”o masura necesara”, intrucat democratia, drepturile omului si libertatea sunt valori respectate de ambele parti…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu i-a adresat miercuri, 27 ianuarie 2021, o scrisoare de felicitare omologului american, Antony Blinken, cu ocazia preluarii oficiale a mandatului de secretar de stat al SUA, dupa confirmarea de catre Congresul SUA. In cadrul scrisorii, ministrul Bogdan Aurescu…

- In aproximativ un an de la declanșarea pandemiei de COVID-19 peste 100 de milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus. Aproape 75 de milioane s-au vindecat, i ar numarul deceselor a depașit 2,15 milioane. Țara cu cele mai multe infectari ramane Statele Unite ale Americii, unde numarul se apropie…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu participa astazi, 25 ianuarie 2021, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, care se desfașoara la Bruxelles. In declarația facuta anterior intalnirii, ministrul de Externe a explicat ca se va discuta despre strategia…

- Adrian Zuckerman va primi in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni, la ora 18:00, Ordinul National „Steaua Romaniei” in grad de Mare Cruce, potrivit Administratiei Prezidentiale. Adrian Zuckerman, care isi incheie mandatul de ambasador al SUA in Romania dupa un an și o luna, a…