- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca Romania si Croatia sunt pregatite pentru aderarea la spatiul Schengen si sunt parte a solutiei de care are nevoie in acest moment Uniunea Europeana in ceea ce priveste gestionarea fluxurilor migratorii, informeaza Agerpres.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a precizat ca nu trebuie sa avem o data ”in minte” pentru intrarea Romaniei in Schengen, ci ca este important ca tara noastra sa faca toate demersurile pentru acest obiectiv. Aurescu a subliniat ca a avut discutii si cu oficialii tarilor care se opun acestui…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea luni, 28 noiembrie 2022, o runda de consultari politice bilaterale cu ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Gordan Grli Radman, in cadrul vizitei pe care seful diplomatiei croate o va efectua la Bucuresti, la invitatia omologului…

- Colegiul Comisarilor din cadrul Comisiei Europene a aprobat comunicarea referitoare la Romania privind aderarea la Schengen, au declarat pentru G4Media.ro surse de la Bruxelles. Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, ca ”rezultatul este foarte pozitiv și evaluarea este foarte pozitiva,…

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi, 8 noiembrie 2022, o convorbire telefonica cu ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, in contextul preluarii recente de catre demnitarul suedez a acestui portofoliu.

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a participat luni la reuniunea informala a ministrilor de externe din statele membre ale UE, organizata in marja saptamanii la nivel inalt a celei de-a 77-a Sesiuni a Adunarii Generale a ONU (AG ONU).