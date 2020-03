Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe a precizat, vineri seara, la Realitatea PLUS ca vor fi repatriați romanii ramași fara locuri de munca sau care nu mai au bani sa traiasca in Italia, din cauza crizei de coronavirus, incepand de maine (sambata, 21 martie-n.red). ”Este vorba despre romani…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Budapesta, le-a solicitat, vineri, autoritatilor din Ungaria sa deschida suplimentar punctele de trecere a frontierei de la Bors, Cenad si Nadlac 1 pentru transportatorii de marfa cu destinatie Romania sau care tranziteaza

- Sute de camioane asteapta in coloane pe teritoriul Ungariei pentru a intra in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. Timpul necesar pentru tranzitare este de cel putin 10 ore, atat din cauza numarului mare de automarfare, cat si pe fondul triajului epidemiologic.„Timpul mare de…

- Aproximativ 4.800 de persoane cu 2.700 de mijloace de transport au intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, in ultimele 24 de ore, de la deschiderea culoarului verde pentru traversarea Ungariei ajungand in tara peste 17.000 de persoane dintre cele care fusesera blocate…

- Aproximativ 3.000 de romani au intrat in tara, dinspre Ungaria, in timpul noptii de marti spre miercuri, dupa ce autoritatile ungare au stabilit un traseu prin care autocarele cu romani pot ajunge de la granita cu Austria la punctul de frontiera Nadlac II. „Au efectuat toate procedurile care sunt specifice…

- Autoritatile folosesc capacitatea maxima a Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II pentru a putea prelua convoiul de mii de romani care au ajuns in tara, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce fusesera blocati in Austria din cauza inchiderii granitelor Ungariei.Citește și: Traian…

- Autoritatile ungare vor permite cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria in intervalul 17 martie, ora 21,00 - 18 martie, ora 5,00 (ora Ungariei), acestia putand reveni in Romania pe traseele rutiere indicate de autoritatile de la Budapesta, urmand sa fie redirectionati catre…