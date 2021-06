Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a evidentiat, in cadrul unor discutii cu oficiali georgieni, riscurile conflictelor prelungite de pe teritoriul Georgiei si din zona pentru securitatea si stabilitatea regionala si a reiterat sprijinul Romaniei si al Uniunii Europene pentru integritatea…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, insotit de sefii diplomatiilor din Lituania si Austria, a avut vineri intrevederi cu inalti oficiali din Georgia, la Tbilisi, in cadrul turneului efectuat in coordonare si cu mandatul Inaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, efectueaza, in perioada 24-26 iunie, un turneu regional in Azerbaidjan, Armenia și Georgia, insotit de sefii diplomatiilor din Austria, Alexander Schallenberg, si Lituania, Gabrielius Landsbergis, scopul vizitei fiind de a intari profilul geopolitic al UE…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, efectueaza, in perioada 24-26 iunie, un turneu regional in Caucazul de Sud, insotit de sefii diplomatiilor din Austria, Alexander Schallenberg, si Lituania, Gabrielius Landsbergis, scopul vizitei fiind de a intari profilul geopolitic al UE in propria…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis ca Uniunea Europeana, pentru a fi un actor global, trebuie sa se implice in rezolvarea conflictelor prelungite din vecinatatea sa. Aurescu este de parere ca toate aceste conflicte – Transnistria, Ucraina, Georgia, Nagorno Karabakh – sunt alimentate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, vineri, la cea de-a 131-a reuniune a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei (CoE), organizata in sistem videoconferinta, prilej cu care a accentuat ca solutionarea conflictelor prelungite reprezinta o prioritate pentru Romania. Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, vineri, la cea de-a 131-a reuniune a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei (CoE), organizata in sistem videoconferinta, prilej cu care a accentuat ca solutionarea conflictelor prelungite reprezinta o prioritate pentru Romania.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la dezbaterea cu tema "Seeking resolution to the protracted conflicts in Eastern Europe: How can the EU be more active?", organizata de European Institute of Peace, context in care a pledat pentru o implicare sporita a UE in problematica…