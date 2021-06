Ministrului afacerilor externe, Bogdan Aurescu, i-a multumit vicepresedintelui Comisiei Europene, Maros Sefcovic, pentru eforturile intense depuse in vederea asigurarii implementarii corespunzatoare a Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, precum si a acordurilor care reglementeaza relatiile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit in etapa post-Brexit, in cadrul unei intrevederi care a avut loc luni. Potrivit unui comunicat al MAE transmis, marti, AGERPRES, discutiile au vizat in special aspectele de interes privind Brexit, precum si procesul de reflectie privind viitorul…