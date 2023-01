Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul suedez al Externelor, Tobias Billstrom, a exprimat susținerea țarii sale pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, intr-o discuție telefonica avuta miercuri cu omologul sau roman, Bogdan Aurescu, anunța MAE intr-un comunicat . In contextul in care Suedia deține președinția rotativa a Consiliului…

- Suedia a preluat, de la inceputul pana la mijlocul acestui an, președinția Consiliului Uniunii Europene, de la Republica Ceha. Printre prioritațile anunțate de Suedia se afla doar cele legate de schimbarile climatice și razboiul din Ucraina, nu aderarea la spațiul Schengen a unor noi state, precum Romania…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere, luni, la Bruxelles, cu ministrul federal pentru Afaceri europene si internationale al Austriei, Alexander Schallenberg, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, la solicitarea partii austriece,

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a salutat vineri rezultatul pozitiv de azi din Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Suediei in favoarea aderarii Romaniei la Schengen, el afirmand ca se bucura ca demersurile sale pe langa ministrul Tobias Billstrom, omologul sau si liderii Partidului…

